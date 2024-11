Umwelt

Erwärmung der Ozeanen verstärkte atlantische Hurrikane

Die Erwärmung der Ozeane hat einer Studie zufolge die maximale Windgeschwindigkeit aller atlantischen Hurrikane in diesem Jahr erhöht. Einer Studie des US-Forschungsinstituts Climate Central zufolge haben alle elf Hurrikane in der Hurrikansaison in diesem Jahr während der beispiellosen Meereserwärmung an Stärke zugenommen, und zwar um 14 bis 45 Stundenkilometer.