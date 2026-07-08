EU-Parlament ratifiziert Handelsabkommen mit Mexiko (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Die Abgeordneten stimmten in Straßburg für eine Neufassung des Vertrags, der zahlreiche Zölle auf beiden Seiten abschafft. Wegfallen sollen etwa Aufschläge auf Käse, Butter, Geflügel- und Schweinefleisch. Es gelten aber Obergrenzen. - Mexiko und die EU hatten ihre Verhandlungen angesichts der US-Zollpolitik beschleunigt.

Seit Inkrafttreten des ursprünglichen Abkommens von 2000 hat sich der Handel zwischen der EU und Mexiko nach Angaben aus Brüssel vervierfacht. Mexiko ist nach Brasilien der zweitgrößte Handelspartner der EU in Lateinamerika.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.