In einem Dekret der Regierung wird das Rauchen beispielsweise in Parks, an Stränden, Bushaltestellen, öffentlichen Gärten und auf Schulgeländen untersagt. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe bis zu 135 Euro. Nicht betroffen sind die Außenbereiche von Gastronomien. Das Verbot gilt außerdem nicht für E-Zigaretten.

Das französische Gesundheitsministerium hat das verschärfte Rauchverbot mit einem zusätzlichen Schutz für Kinder und Jugendliche begründet.

