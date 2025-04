Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die Mieten stiegen gerade in Großstädten so massiv, dass viele Familien keine passende Wohnung mehr fänden. Und ohne ein Erbe sei es für junge Leute kaum noch möglich, Wohneigentum zu erwerben, sagte Dröge den Funke-Medien. Vermögen und Erbschaften seien in Deutschland extrem ungleich verteilt. Dazu finde sich im schwarz-roten Koalitionsvertrag kein einziger Satz, meinte Dröge.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.