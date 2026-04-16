Nach Millionenklage

Erzbistum Köln: Außergerichtlicher Vergleich mit Missbrauchsopfer (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)

Wie mehrere Medien berichten, hatte der heute 70-Jährige das Erzbistum auf Schmerzensgeld in Höhe von einer Million Euro verklagt. Das Erzbistum bestätigte die Einigung. Über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Vor der Schmerzensgeldklage hatte der Mann bereits 60.000 Euro als freiwillige Entschädigung erhalten. Mit dem Vergleich ist laut den Anwälten des Opfers zwar der individuelle Rechtsstreit beendet. Der Fall werfe aber weiterhin grundsätzliche Fragen auf, etwa nach dem tatsächlichen Willen der Kirche, ihre Vergangenheit vollständig offenzulegen.

Gegen das Erzbistum Köln läuft derzeit ein weiteres Schmerzensgeldverfahren einer missbrauchsbetroffenen Frau.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.