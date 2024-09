Gesellschaft

Bei einer Kundgebung gestern in Magdeburg wurden Schilder gezeigt, auf denen zu lesen war "Wir brauchen mehr Hände, wir sind am Ende".

In Berlin sprachen sich Gewerkschaftsmitglieder in einer Urabstimmung für unbefristete Kita-Streiks aus. Wie der RBB berichtete, vereinbarten die Arbeitnehmervertreter allerdings für kommende Woche noch ein Treffen mit Bildungssenatorin Günther-Wünsch, um den Ausstand vielleicht noch abzuwenden, der ab dem 30. September beginnen könnte. Ziel ist ein Tarifvertrag für pädagogische Qualität und Entlastung der Beschäftigten. Die Landesregierung lehnt ihn aus formalen Gründen ab.

Bundesweit werden seit langem Personalmangel und Folgen wie reduzierte Öffnungszeiten und überfüllte Gruppen in Kitas beklagt. Etwa 300 Wissenschaftler warnten kürzlich in einem dramatischen Appell an die Politik vor einem Kollaps der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland. Sie fordern unter anderem ein Sondervermögen.