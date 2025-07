Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Süden Schauer, in der Mitte zeitweise aufgelockert bewölkt und nur wenig Niederschlag. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Am Tag im Norden sowie im Süden gebietsweise Schauer oder Gewitter, örtlich Starkregen. In der Mitte auch heitere Abschnitte. Temperaturen 19 bis 25, bei Sonne in der Mitte 25 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag bewölkt, im Süden und Südosten kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen-Potenzial. 20 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.