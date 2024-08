Migration

"Es gibt keine Region in Syrien, die sicher ist - nirgends": Nahost-Experte Bank hält Abschiebungen für unmöglich

Der Syrien-Experte am GIGA-Institut für Nahost-Studien in Hamburg, André Bank, hält Abschiebungen in das Land derzeit nicht für möglich. Die Lage habe sich sogar im Vergleich zum Vorjahr in allen Landesteilen verschlechtert, sagte er im MDR-Hörfunk. Es gebe keine Region in Syrien, die sicher sei - nirgends.