KI im Klassenraum. (Getty Images / iStockphoto / metamorworks)

"Die Systeme sind ja in der Welt", sagte der Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz, Olaf Köller, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Spätestens wenn die Kinder aus der Schule seien, würden sie darauf zugreifen. Insofern sei es sinnvoll, sie "systematisch an den Gebrauch solcher Tools heranzuführen".

In der Schule könne man schließlich die Vermittlung des Umgangs mit Künstlicher Intelligenz steuern und auch auf Probleme hinweisen, betonte Köller. Als Beispiel nannte er Sprachprogramme wie ChatGPT, die auch "halluzinieren und nicht immer die Wahrheit sagen oder schreiben". Um den verantwortungsvollen Umgang damit zu erproben, sei es wichtig, KI "so rasch wie möglich in die Schulen zu bringen".

"Ganz viel anwenden und ausprobieren"

Auch aus Sicht des Vorsitzenden des Bundesverbandes der Deutschen Realschullehrer, Ralf Neugschwender, ist Schule Teil der Gesellschaft. Deshalb müsse man auch KI in der Schule stattfinden lassen, sagte er auf der Didacta. Dabei gehe darum, über Chancen und Risiken der neuen Technologie aufzuklären.

Sophie Plötz vom "KI-Campus", einer Lernplattform für Künstliche Intelligenz, erklärte ebenfalls, es sei für Schüler wichtig, einerseits zu lernen, was KI sei und "wo sie schon überall drinsteckt", und andererseits, Tools wie ChatGPT sinnvoll einzusetzen. "Man muss die Möglichkeit haben, ganz viel anzuwenden und auszuprobieren", führte sie im Gespräch mit dem Deutschlandfunk aus.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.