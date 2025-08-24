Die Vorhersage:
Im Norden wechselnd, zeitweise auch stärker bewölkt und vor allem an den Küsten einzelne Schauer. Sonst bei viel Sonne. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. Morgen im Norden und Nordosten wechselnd bewölkt und nur wenige Schauer. Im Rest des Landes heiter. Temperaturen im Norden 18 bis 22, sonst 22 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag verbreitet heiter, im Nordosten wolkig, gebietsweise etwas Regen möglich. Im Tagesverlauf im äußersten Westen und Südwesten sowie im Alpenraum bewölkt mit einzelnen Schauern. 19 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.