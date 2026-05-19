Am frühen Morgen hob ein Satellit an Bord einer Vega-C-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. Die Mission soll das Verständnis des Schutzschildes verbessern und erstmals Position, Form und Ausdehnung der Magnetosphäre als Ganzes darstellen. Auch darüber, wie Sonnenwinde Polarlichter und Stürme auslösen, erhoffen sich Forscher ein umfassendes Bild.
An dem europäisch-chinesischen Projekt sind auch Deutschland, Österreich und die Schweiz beteiligt.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.