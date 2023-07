Weltall

ESA-Teleskop Euclid soll dunkle Materie und dunkle Energie erforschen

Das europäische Weltraumteleskop Euclid ist von Florida aus ins All gestartet. Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral hob eine Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX mit Euclid an Bord ab. Das Teleskop soll in etwa vier Wochen an seinem Ziel in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde ankommen.

01.07.2023