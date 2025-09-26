Musikwettbewerb
ESC-Mitgliedsländer sollen über Teilnahme Israels abstimmen

Über die Teilnahme Israels am nächsten Eurovision Song Contest in Österreich soll nach Medieninformationen mit einer Abstimmung entschieden werden.

    Der weiße Schriftzug "Eurovision Song Contest" auf dem blauen Untergrund einer Scheibe. Das V ist als großes Herz dargestellt.
    ESC ohne Israel? Darüber soll abgestimmt werden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Pavlo Gonchar)
    Die österreichische Nachrichtenagentur APA zitiert aus einem entsprechenden Schreiben der veranstaltenden Europäischen Rundfunkunion an die ESC-Mitgliedsländer. Diese sollen demnach Anfang November auf einer außerordentlichen Generalversammlung über die Teilnahme Israels entscheiden. Die Rundfunkunion begründet den Schritt mit einer - Zitat - "beispiellosen Meinungsvielfalt" zu dem Thema.
    Zuletzt hatte es vermehrt Forderungen gegeben, Israel wegen seines Vorgehens im Gazastreifen von dem Musikwettbewerb auszuschließen. Unter anderen Spanien, Irland und die Niederlande drohen ansonsten mit einem Boykott der Veranstaltung.
    Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.