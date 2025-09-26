ESC ohne Israel? Darüber soll abgestimmt werden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Pavlo Gonchar)

Die österreichische Nachrichtenagentur APA zitiert aus einem entsprechenden Schreiben der veranstaltenden Europäischen Rundfunkunion an die ESC-Mitgliedsländer. Diese sollen demnach Anfang November auf einer außerordentlichen Generalversammlung über die Teilnahme Israels entscheiden. Die Rundfunkunion begründet den Schritt mit einer - Zitat - "beispiellosen Meinungsvielfalt" zu dem Thema.

Zuletzt hatte es vermehrt Forderungen gegeben, Israel wegen seines Vorgehens im Gazastreifen von dem Musikwettbewerb auszuschließen. Unter anderen Spanien, Irland und die Niederlande drohen ansonsten mit einem Boykott der Veranstaltung.

