Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD (Annette Riedl / dpa / Annette Riedl)

Esken sagte vor der heutigen Runde, es sei noch viel zu tun. Sie sei aber hoffnungsvoll, dass eine Einigung gelinge. Man komme sich "in allem" deutlich näher. Bei den Gesprächen in der bayerischen Landesvertretung in Berlin soll es vor allem um Finanzen und weitere Einsparungen im Bundeshaushalt gehen.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte, es gebe Diskussionen zwischen den Parteien, an welcher Stelle gespart werden könne.

Zu der Hauptverhandlungsgruppe von Union und SPD gehören unter anderem die Parteivorsitzenden, Generalsekretäre und einige Ministerpräsidenten.

