Rechtsextremismus

Essen-Lieferdienste für Hassbotschaften an Moscheen missbraucht - Polizei ermittelt inzwischen in Hunderten Fällen

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ermittelt inzwischen in mehreren hundert Fällen, in denen Lieferdienste für rechtsextreme Hassparolen an Muslime missbraucht wurden.