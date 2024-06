Der ehemalige estnische Klimaminister Kristen Michal soll Nachfolger von Premierministerin Kaja Kallas (r.) werden. (Pavel Golovkin/AP/dpa)

Der Vorstand der wirtschaftsliberalen Reformpartei nominierte in der Hauptstadt Tallin den derzeitigen Klimaminister Michal als neuen Regierungschef.

Kallas ist seit 2021 Ministerpräsidentin und die erste Frau in Estlands Geschichte an der Regierungsspitze. Am Donnerstag wurde sie beim EU-Gipfel in Brüssel als Nachfolgerin des scheidenden EU-Außenbeaufrtagten Borrell nominiert. Nötig ist noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments.

