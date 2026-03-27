Drohnen-Abstürze

Die baltischen Staaten rufen zur Stärkung ihrer Luftverteidigung auf. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / GRAZVYDAS JANUSKA)

Die Verbündeten müssten dringend die erforderlichen Fähigkeiten ausbauen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Verteidigungsminister der drei Länder. Dazu müssten auch die EU-Verteidigungsausgaben deutlich erhöht werden.

In den baltischen Staaten war in dieser Woche jeweils eine ukrainische Drohne in den Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine kommt es immer wieder zu Luftraumverletzungen. Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets und sind deshalb auf die Unterstützung der NATO angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.