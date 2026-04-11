Krieg gegen Ukraine
Estland, Lettland und Litauen werfen Moskau Desinformationskampagne vor

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben Russland eine "andauernde Desinformationskampagne" vorgeworfen.

    An drei Masten hängen die Flaggen von Estland, Lettland und Litauen. Man sieht sie auxs der Froschperspektive unter einem bewölkten Himmel.
    Die Flaggen der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / GRAZVYDAS JANUSKA)
    In einer gemeinsamen Erklärung wiesen die Außenminister der Länder die Behauptungen Moskaus zurück, wonach sie ihr Territorium und ihren Luftraum für ukrainische Angriffe gegen Russland zur Verfügung gestellt hätten. Die Anschuldigungen seien völlig haltlos und bereits Ende März gegenüber den Geschäftsträgern der russischen Vertretungen in Tallinn, Riga und Vilnius unmissverständlich widerlegt worden. Dennoch setze Russland seine Lügen fort.
    Das ukrainische Militär hat zuletzt immer wieder Industrie- und Militäreinrichtungen in Russland attackiert. Dabei waren auch Ziele im Nordwesten nahe der Grenze zu Estland angegriffen worden. 
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.