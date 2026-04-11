Krieg gegen Ukraine

Die Flaggen der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / GRAZVYDAS JANUSKA)

In einer gemeinsamen Erklärung wiesen die Außenminister der Länder die Behauptungen Moskaus zurück, wonach sie ihr Territorium und ihren Luftraum für ukrainische Angriffe gegen Russland zur Verfügung gestellt hätten. Die Anschuldigungen seien völlig haltlos und bereits Ende März gegenüber den Geschäftsträgern der russischen Vertretungen in Tallinn, Riga und Vilnius unmissverständlich widerlegt worden. Dennoch setze Russland seine Lügen fort.

Das ukrainische Militär hat zuletzt immer wieder Industrie- und Militäreinrichtungen in Russland attackiert. Dabei waren auch Ziele im Nordwesten nahe der Grenze zu Estland angegriffen worden.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.