Ein russischer Kampfjet vom Typ Sukhoi Su-30 (Archivbild). (IMAGO / SNA / Nina Padalko)

Ein Kampfjet des Typs Sukhoi Su-30 sei gestern in der Nähe der Ostsee-Insel Vaindloo für etwa eine Minute in den Luftraum eingedrungen, teilte die Armee in Tallinn mit. Nach Angaben des estnischen Außenministeriums reagierte eine Einheit der italienischen Luftwaffe. Es habe keine Bedrohung für die Sicherheit Estlands bestanden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Reihe von Luftraumverletzungen durch Russland für Unruhe unter den NATO-Verbündeten in Europa gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.