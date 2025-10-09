Steinmeier in Tallinn

Bundespräsident ist von Estlands Präsident Karis empfangen worden. Hier ein Foto aus dem letzten Jahr. (Hannes P Albert / dpa / Hannes P Albert)

Bei einem Empfang in der Deutschen Botschaft in Tallinn dankte Karis Deutschland für den Beitrag zur Verteidigung der Ostflanke der Nato sowie für die Unterstützung der Ukraine. Steinmeier betonte seinerseits, dass Deutschland und Estland Partner in der EU und Verbündete in der NATO seien. Man stehe zusammen für die Freiheit.

Der Bundespräsident nimmt in Estland am Jahrestreffen der sogenannten Arraiolos-Gruppe teil. Dies ist ein informeller Zusammenschluss der Staatsoberhäupter aus 16 EU-Staaten.

