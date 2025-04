Estlands Außenminister Tsahkna übt heftige Kritik an Orban (Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / dp / Antti Aimo-Koivisto)

In der "Rheinischen Post" warf er ihm die Verletzung europäischer Interessen vor. Orban spiele einzig dem russischen Präsidenten Putin in die Hände. Tsahkna schlug vor, Ungarn bei wichtigen Entscheidungen, etwa zur EU-Außen- und Sicherheitspolitik, befristet das Stimmrecht zu entziehen. Dazu biete Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union die Möglichkeit, und zwar wenn die Sicherheit der Mitgliedsländer gefährdet sei. Und das sei genau das, was Orban tue, erklärte der estnische Außenminister.

