Nächste Hitzewelle in Frankreich

Auch der Eiffelturm passt die Öffnungszeiten wegen der Hitze an. (picture alliance / Zoonar / Ãrik Lattwein)

Vor allem im Zentrum und im Westen werden die Temperaturen wieder deutlich über 30 Grad steigen. Es ist bereits die dritte Hitzewelle in Frankreich in zwei Monaten. Erstmals in der Geschichte der Tour de France wird darum wegen Hitze die heutige Etappe gekürzt, und zwar um 30 Kilometer. Zudem verkürzen beliebte Touristenattraktionen in Paris erneut ihre Öffnungszeiten. So schließt etwa der Eiffelturm statt um Mitternacht auch heute wetterbedingt schon um 16.00 Uhr. Wegen der starken Trockenheit und erhöhter Brandgefahr wurde außerdem in zahlreichen Städten das Feuerwerk zum Nationalfeiertag abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.