Jahresstatistik

Das 1903 gegründete Deutsche Museum ist mit ca. 73.000 qm Ausstellungsfläche das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt. (© Deutsches Museum)

Einen historischen Höchststand verzeichnete das Deutsche Museum im 100. Jahr seines Bestehens mit fast 1,7 Millionen. Die Alte Pinakothek wurde von fast einer halben Million Kunstinteressierter aufgesucht. Bestmarken gab es demnach nicht nur in München. Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg zählte mehr als 300.000 Besucher, so viele wie nie zuvor. Dasselbe gilt für die vom Institut für Zeitgeschichte kuratierte Dokumentation Obersalzberg mit einem neuen Spitzenwert von 213.000 Gästen.

Erfolge "fallen nicht vom Himmel"

"Ob Wunder der Technik oder Alte Meister - Bayerns Museen begeistern in ihrer ganzen Vielfalt", sagte Kunstminister Blume (CSU). "Diese Rekorde fallen nicht vom Himmel. Das Publikum honoriert Qualität und Innovationsgeist." Mit hochkarätigen Sonderausstellungen, innovativen Formaten, neuen Veranstaltungsreihen und digitalen Angeboten hätten sich die Museen im Freistaat in den vergangenen Jahren "immer wieder neu erfunden".

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.