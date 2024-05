Frankreichs Außenminister Séjourné

Zerstörungen in der Ukraine (hier in Odessa) (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Lyashonok Nina / Ukrinform / ABACA)

Hunderttausende weitere seien in dem Krieg verwundet worden, sagte der französische Außenminister Séjourné der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta Europa". Die Regierung in Kiew hatte die Zahl getöteter russischer Soldaten zuletzt auf rund 180.000 geschätzt.

Russland selbst macht dazu bislang keinerlei Angaben. Verteidigungsminister Schoigu erklärte auf einer Sitzung ranghoher Militärs, die Ukraine habe allein in diesem Jahr über 110.000 Soldaten verloren. Zudem sei es den russischen Einheiten in diesem Zeitraum gelungen, Gebiete in einer Größe von fast 550 Quadratkilometern zu erobern.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.