Sondergipfel in Katar

Zudem riefen die Mitgliedsländer der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in der Abschlusserklärung ihres Sondergipfels in Katar zur Überprüfung der diplomatischen Beziehungen auf. Ziel sei es, Israel an der Fortsetzung seiner Aggressionen zu hindern - einschließlich Völkermord, ethnischer Säuberung, Siedlungsaktivitäten und Expansion. Diese gefährdeten jede Chance auf Frieden in der Region, hieß es. Konkrete Maßnahmen wurden nicht eingeleitet.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.