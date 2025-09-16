Sondergipfel in Katar
Etwa 60 Staaten fordert Waffenembargo gegen Israel und Überprüfung der diplomatischen Beziehungen

Nach Israels Luftangriff auf die Führungsspitze der palästinensischen Terrorbewegung Hamas in deren Exil in Katar fordern etwa 60 Staaten ein Waffenembargo und Sanktionen gegen Israel.

    Auf dem Bild sind drei Männer zu sehen, die vor zwei Flaggen stehen. Sondergipfel der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) am 15. September 2025.
    Der Türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (links) mit Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani (mitte). (picture alliance / Anadolu / TUR Presidency / Murat Kula)
    Zudem riefen die Mitgliedsländer der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in der Abschlusserklärung ihres Sondergipfels in Katar zur Überprüfung der diplomatischen Beziehungen auf. Ziel sei es, Israel an der Fortsetzung seiner Aggressionen zu hindern - einschließlich Völkermord, ethnischer Säuberung, Siedlungsaktivitäten und Expansion. Diese gefährdeten jede Chance auf Frieden in der Region, hieß es. Konkrete Maßnahmen wurden nicht eingeleitet.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.