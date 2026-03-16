Humanitäre Hilfe

Wie die Kommission in Brüssel mitteilte, soll das Geld Menschen in Syrien, Jordanien, Ägypten, im Libanon sowie in den Palästinensischen Autonomiegebieten zu Gute kommen. Die Hilfsgelder würden unter anderem für Medikamente und Unterkünfte verwendet.
Die zuständige EU-Kommissarin Lahbib erklärte, Europa müsse weiterhin zu den Menschen in Krisengebieten halten. Man werde lebensrettende Hilfe leisten, solange sie benötigt werde.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.