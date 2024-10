Die Debatte um die Zeitumstellung hält an. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

In dem offenen Brief, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, heißt es, das System sei veraltet. Es gehe darum, unnötige Belastungen für die Bürger zu verringern und das tägliche Leben in der gesamten Union zu erleichtern. Zu den Unterzeichnern gehören über 60 Abgeordnete aus verschiedenen Ländern und Fraktionen. - Das EU-Parlament hat sich bereits 2019 dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Die EU-Mitgliedsländer konnten sich aber bislang nicht darauf einigen, welche Zeit dauerhaft gelten soll.

In der kommenden Nacht endet die Sommerzeit: Die Uhren werden um drei Uhr um eine Stunde zurückgestellt.

