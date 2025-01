Maul- und Klauenseuche

EU-Agrarkommissar sieht keinen Grund für Panik

EU-Agrarkommissar Hansen hat wegen des Auftretens der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg Besonnenheit angemahnt. Es seien bis jetzt isolierte Fälle, sagte Hansen in Berlin, wo morgen die Grüne Woche beginnt. Die EU-Kommission und deutsche Experten hätten gemeinsam den nötigen Schutzradius in der betroffenen Region festgelegt.