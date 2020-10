"Was rausgekommen ist, ist eben nicht das, was ich mir wünsche unter der Überschrift European Green Deal", sagte die SPD-Politikerin Svenja Schulze im Deutschlandfunk. Der Green Deal soll dazu beitragen, dass Europa im Jahr 2050 erster klimaneutraler Kontinent wird. Mit Blick auf den von Julia Klöcker (CDU) erzielten Kompromiss bei der Agrarreform sagte Schulze, Landwirtschaft sei aber nicht per se klima- oder umweltfreundlich.

Die EU-Umweltminister würden im Umweltrat gegensteuern. Klar sei, dass sie "deutlich weniger Pestizide, möglichst Halbierung, weniger Antibiotika in der Tierzucht, weniger Gülle-Einsatz und und mehr Schutzgebiete auf dem Land und auf dem Meer" wollen.

"Unser Ziel ist es, dass etwa ein Drittel der Landes- und der Meeresfläche in der EU besonders geschützt wird. Und ich bin frohen Mutes, dass wir es schaffen werden, die Biodiversitätsstrategie zu verabschieden und damit eben auch deutlich andere Rahmenbedingungen nach vorne zu bringen", sage die Bundesumweltministerin mit Blick auf das Treffen der Umweltminister der Europäischen Union in Luxemburg.