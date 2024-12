F-Gase kommen unter anderem als Kältemittel in Klimaanlagen zum Einsatz. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Cigdem Simsek)

Sogenannte F-Gase werden unter anderem in Kühlschränken und Klimaanlagen genutzt und sind in der EU streng reguliert. Diese Beschränkungen würden aber systematisch unterwandert, teilte die Behörde mit. Händler nutzten demnach verschlungene Routen, die oft über die Ostgrenze und mehrere Transitländer führten, um F-Gase in die EU zu schmuggeln. Die Gase selbst stammten teilweise aus asiatischen Ländern.

In der vergangenen Woche hatte "Der Spiegel" darüber berichtet, wie Händler F-Gase weiterhin in großen Mengen auf dem Schwarzmarkt verkaufen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.