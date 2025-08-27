Gesundheit

Ein neues Medikament gegen Akne wurde zugelassen. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Anastasiia Yanishevs)

Wie der irische Hersteller Cosmo mitteilte, hat die EMA sein Mittel zur Behandlung von Akne im Gesicht bei Erwachsenen und bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren zugelassen. Die Arznei basiert auf dem Wirkstoff Clascoteron und gilt als die erste therapeutische Innovation seit rund vierzig Jahren gegen Akne. Der Wirkstoff blockiert die Rezeptoren für Sexualhormone in den Talgdrüsen der Haut. Verfügbar wird es in den EU-Ländern erst sein, wenn die nationalen Gesundheitsbehörden die Genehmigung erteilen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.