Kaja Kallas, Außenbeauftragte der Europäischen Union

Kallas wird zunächst von Bundesverteidigungsminister Pistorius mit militärischen Ehren begrüßt. In ihren Beratungen soll es um die Stärkung der europäischen Verteidigungsbereitschaft sowie die weitere Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg gehen.

Im Anschluss ist ein Treffen mit Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan geplant, bei dem unter anderem die Stärkung der europäischen Entwicklungspolitik besprochen werden soll. Auch mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Laschet, will die EU-Außenbeauftragte zusammenkommen.

