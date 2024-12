Gewalt gegen Demonstranten

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (Archivbild) (AFP / FREDERICK FLORIN)

Kallas betonte, es sei eindeutig, dass die georgische Regierung den Willen des Volkes sowie die georgische Verfassung respektieren sollte. Man werde mit den EU-Mitgliedstaaten über Konsequenzen aus den jüngsten Entwicklungen in Georgien beraten. Möglich wären nach Kallas' Worten Sanktionen, aber auch Einschränkungen bei der Visavergabe.

In der Südkaukasusrepublik Georgien war es die dritte Nacht in Folge zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und regierungskritischen Demonstranten gekommen. Hintergrund der Proteste ist die von Fälschungsvorwürfen überschattete Parlamentswahl Ende Oktober, nach der sich die Regierungspartei Georgischer Traum zum Sieger erklären ließ. Ministerpräsident Kobachidse will die Beitrittsverhandlungen mit der EU bis 2028 auf Eis legen, obwohl das Ziel einer EU-Mitgliedschaft in der georgischen Verfassung verankert ist. Die Opposition der Südkaukasusrepublik wirft Kobachidse vor, eine Annäherung an Russland anzustreben.

