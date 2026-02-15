Kaja Kallas bei der Münchner Sicherheitskonferenz (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Europa habe dabei viele Mitsprachemöglichkeiten. Wenn Russland zum Beispiel eine Aufhebung von Sanktionen wolle, hänge dies von europäischen Entscheidungen ab, erklärte Kallas. Europa sitze derzeit bei den Verhandlungen nicht mit am Tisch, weil die Russen glaubten, dass die USA ihnen das geben würden, was sie wollten. Tatsächlich brauche es bei vielen Fragen aber die Zustimmung Europas. Die könne man aber auch verweigern, betonte Kallas.

Mit Blick auf die gestrige Rede von US-Außenminister Rubio meinte Kallas, diese habe sowohl Botschaften für Europa als auch für die Wähler in den USA enthalten. Rubio hatte die Europäer unter anderem für ihre Migrations-, Klima- und Energiepolitik kritisiert. Kallas wies das als unangemessen zurück.

Die dreitägige Sicherheitskonferenz in München geht am Nachmittag zu Ende.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.