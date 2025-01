Sicherheitspolitik

Die EU-Außenbeauftragte Kallas (Virginia Mayo/AP/dpa)

Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte in Brüssel, Grönland sei ein Teil von Dänemark. Man müsse die territoriale Integrität und die Souveränität respektieren. Trump hatte zuletzt seine Drohung bekräftigt, das rohstoffreiche Grönland zu annektieren; ein militärisches Vorgehen schloss er nicht aus. Auch andere Politiker äußerten sich kritisch zu Trumps Rhetorik, wie etwa der britische Außenminister Lammy. Der Kreml in Moskau erklärte, er beobachte die Entwicklung genau.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas nimmt heute an einem Treffen der Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe im rheinland-pfälzischen Ramstein teil, das am Vormittag begann. Es ist das letzte Mal in diesem Format vor Trumps Vereidigung als US-Präsident am 20 Januar.

