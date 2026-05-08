Besuch in Chisinau

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Nach Gesprächen mit der moldauischen Präsidentin Sandu in der Hauptstadt Chisinau sagte Kallas, die Zeit sei günstig, weil es in der EU zurzeit keine Regierung gebe, die gegen einen Beitritt sei. Ein genaues Datum für Beitrittsgespräche nannte sie aber nicht.

Die Republik Moldau hatte erst Anfang April den Austritt aus der von Russland dominierten Gemeinschaft Unabhängiger Staaten beschlossen, die sich 1991 nach der Auflösung der Sowjetunion gegründet hatte. Russland hat nach wie vor Truppen in der Region Transnistrien stationiert. Sie ist seit 1990 faktisch unabhängig, wird aber international weiter als Teil der Republik Moldau angesehen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.