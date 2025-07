Die EU-Außenbeauftragte Kallas (picture alliance / Anadolu / Dursun Aydemir)

Unter anderem sollen mehr Lastwagenfahrten mit Hilfsgütern genehmigt und weitere Grenzübergange und Routen geöffnet werden, teilte Kallas mit. Außerdem sollen Hilfsorganisation mit Treibstoff versorgt und stärker geschützt werden. Die Maßnahmen werden bereits umgesetzt oder treten in den kommenden Tagen in Kraft, wie es weiter hieß. Dabei soll auch sichergestellt werden, dass keine Hilfe an die Hamas umgeleitet wird. Israels Außenminister Saar bestätigte, dass eine entsprechende Vereinbarung mit der EU getroffen worden sei.

