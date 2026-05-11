Putin-Vorschlag

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Virginia Mayo)

Dort treffen sich heute die Außenminister und -ministerinnen der EU, um unter anderem über den russischen Angriffskrieg und die Verteidigung der Ukraine zu beraten. Kallas argumentierte, Schröder habe in der Vergangenheit Lobbyarbeit für russische Staatskonzerne betrieben und säße damit als Vermittler "an beiden Seiten des Verhandlungstisches". Die Außenbeauftragte erklärte, erstmal müssten die Europäer untereinander diskutieren, worüber sie mit der russischen Seite sprechen wollten. Dies werde Ende Mai in Schweden geschehen.

Putin hatte in Moskau gesagt, er denke, die Ukraine-"Angelegenheit" neige sich dem Ende zu. Er könne sich auf europäischer Seite Altkanzler Schröder als Vermittler vorstellen.

Die EU-Außenministerinnen und -minister beraten heute unter anderem über die militärische Unterstützung der Ukraine sowie eine engere Zusammenarbeit mit der ukrainischen Rüstungsindustrie. Zudem geht es im Gespräch mit Vertretern der syrischen Regierung um einen Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg und dem Sturz des Assad-Regimes.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.