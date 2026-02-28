Kallas forderte die Taliban-kontrollierten Behörden in Afghanistan, wirksame Maßnahmen gegen Terrorgruppen zu ergreifen. Afghanisches Staatsgebiet dürfe nicht dazu genutzt werden, andere Länder zu bedrohen oder anzugreifen. UNO-Generalsekretär Guterres forderte eine sofortige Waffenruhe und verwies auf die Folgen des Konflikts für die Zivilbevölkerung.
In dem aufgeflammten Konflikt hatte Pakistan zuletzt von einem "offenen Krieg" gesprochen und Ziele im Nachbarland angegriffen, darunter auch die Hauptstadt Kabul. Pakistan wirft Afghanistan und den dort herrschenden Taliban vor, ihrem pakistanischen Ableger Zuflucht zu gewähren und Anschläge in Pakistan zu unterstützen. Die Führung in Kabul bestreitet dies.
Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.