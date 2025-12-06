US-Sicherheitsstrategie

"Übergreifendes Prinzip ist noch da": EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (dpa / Fabian Sommer)

Die USA seien immer noch der größte Verbündete Europas, sagte Kallas auf einer Konferenz in der katarischen Hauptstadt Doha. Die Sichtweisen beider Seiten stimmten zwar nicht immer überein, aber das "übergreifende Prinzip" sei weiterhin da.

Auch Italiens Ministerpräsidentin Meloni sieht nach der Veröffentlichung des US-Dokuments keine Krise im transatlantischen Verhältnis. Sie würde nicht von einem Bruch der Beziehungen zwischen den USA und Europa sprechen, sagte sie.

Die neue Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung sieht unter anderem die politische Landschaft in Europa als Bedrohung für amerikanische Interessen. Dabei wird unter anderem auf eine angeblich mangelnde Meinungsfreiheit und einen Verlust an Demokratie verwiesen.

