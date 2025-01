Die EU-Außenbeauftragte Kallas auf der Weltraumkonferenz in Brüssel. (AP / Geert Vanden Wijngaert)

Die Estnin sagte auf der Europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel, das All sei genauso umkämpft wie das Land, das Meer, die Luft oder der Cyberspace. Es gebe bereits jetzt hybride Kriegsführung im Weltraum etwa durch die Störung von satellitengestützten Navigationssystemen wie GPS oder Galileo. Die Außenbeauftragte erinnerte zudem an den Test einer Anti-Satelliten-Rakete durch Russland. Die EU müsse sich deshalb darauf vorbereiten, sich auch im All zu verteidigen. Die Sicherheit der Satelliten sei die Sicherheit der europäischen Gesellschaften.

