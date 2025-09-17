Kaja Kallas, Außenbeauftragte der Europäischen Union. (Archivbild) (Michael Kappeler/dpa)

Kallas sagte in Brüssel, die Teilnahme Indiens an russischen Militärübungen sowie der Kauf von russischem Öl könnten dem Abschluss eines geplanten Handelsabkommens entgegenstehen. Es gehe in der Partnerschaft auch um die Verteidigung einer regelbasierten internationalen Ordnung. Die EU-Kommission will das Abkommen mit Indien bis Jahresende abschließen.

Wegen der Öleinkäufe in Russland hatte US-Präsident Trump die Zölle auf indische Importe auf 50 Prozent verdoppelt. Daraufhin hatten sich die Beziehungen beider Staaten abgekühlt. Inzwischen gibt es im Handelsstreit erste Anzeichen der Entspannung. Die Regierung in Neu Delhi sprach von positiven Verhandlungen. Zudem telefonierten Trump und Modi gestern miteinander.

