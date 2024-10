EU-Außenbeauftrager Josep Borrell (AFP / ANGELA WEISS)

Borrell sagte vor einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg, es sei völlig inakzeptabel, die Truppen der Vereinten Nationen anzugreifen. In der vergangenen Woche waren bei mehreren Zwischenfällen Blauhelm-Soldaten verletzt worden. Am Wochenende waren israelische Panzer nach Unifil-Angaben in einen Stützpunkt eingedrungen. Israel rechtfertigt sein Vorgehen im Südlibanon mit dem Ziel, die Hisbollah-Miliz zu schwächen und wirft der UNO-Mission vor, beim Schutz vor deren Angriffen zu versagen. Gestern wurden bei einem Drohnenangriff der Hisbollah auf Nordisrael vier Soldaten getötet und mehr als 60 Menschen verletzt.

Unterdessen werden aus dem Gazastreifen neue israelische Luftangriffe gemeldet. Palästinensischen Angaben zufolge wurden bei separaten Angriffen auf eine Verteilstelle für Essenslieferungen, eine Schule sowie den Innenhof eines Krankenhauses Dutzende Menschen getötet.

