Bundesaußenminister Wadephul (3. von links), zusammen mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien, Barrot und Lamy, sowie der EU-Außenbeauftragten Kallas (Fabrice Coffrini / KEYSTONE POOL A / Fabrice Coffrini)

Nach dem Eintritt der USA in Israels Krieg gegen den Iran wird es vor allem um die Frage gehen, wie die Europäer möglicherweise zu einer Rückkehr zur Diplomatie beitragen können. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hatte kurz nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen alle Seiten dazu aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückkehren und eine weitere Eskalation verhindern. Aus Deutschland wird zu den Beratungen in Brüssel Außenminister Wadephul erwartet.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.