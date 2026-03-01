Außerordentliche Sitzung

Hat ein Treffen der EU-Außenminister angekündigt: Kaja Kallas (Archivbild). (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Nach Angaben der Außenbeauftragten Kallas soll über den Iran und die sich rasch entwickelnden Ereignisse im Nahen Osten beraten werden. Bundesaußenminister Wadephul sprach im ARD-Fernsehen von einem "ruchlosen Vorgehen" der iranischen Führung gegen Israel, die Nachbarstaaten am Golf und gegen die eigene Bevölkerung. Mit Blick auf den rechtlichen Rahmen der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran sagte Wadephul, derzeit prüfe die Bundesregierung eine völkerrechtliche Einordnung der Vorgänge.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.