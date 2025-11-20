Werden in Brüssel zum EU-Außenminister-Treffen erwartet: Der deutsche Außenminister Wadephul und sein ukrainischer Amtskollege Sybiha (Archivbild) (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Konkret soll es bei dem Treffen unter anderem um den US-Friedensplan für den Gazastreifen gehen. Die Außenminister wollen klären, welchen Beitrag die EU zu einer erfolgreichen Umsetzung leisten kann.

Auf der Agenda steht auch die Lage in der Ukraine. Als Gast wird der ukrainische Außenminister Sybiha zu Gesprächen erwartet. Die EU-Mitglieder wollen zudem ein weiteres Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte abstimmen. Mit den unter fremder Flagge fahrenden Schiffen versucht Russland Sanktionen zu umgehen. Seit Februar hat die EU bereits mehr als 400 dieser Schiffe auf ihre Sanktionsliste gesetzt.

Außerdem soll der Bürgerkrieg im Sudan thematisiert werden. Hier wollen die EU-Außenminister über Sanktionen gegen die RSF-Miliz beraten.

