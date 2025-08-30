Die EU-Außenminister treffen sich in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. (Steffen Trumpf / dpa / dpa-tmn )

Dabei steht unter anderem die Frage im Raum, mit welchen zusätzlichen Sanktionen der Druck auf Russland erhöht werden könnte. Zudem gibt es die Forderung nach einer Initiative zur Beschlagnahme von in der EU eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank. Neue Dynamik in die Gespräche könnten dabei auch die jüngsten schweren Luftangriffe Russlands auf Kiew bringen. Dabei wurde auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt beschädigt.

Weiteres Thema auf der Agenda der Außenminister sind mögliche EU-Sanktionen gegen Israel wegen der humanitären Lage im Gazastreifen. Bislang gibt es dafür nicht die erforderliche Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.