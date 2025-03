Die Militärhilfe für die Ukraine steht heute im Mittelpunkt des Treffens der EU-Außenminister. (picture alliance / NTB / Cornelius Poppe)

Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vorgeschlagen, dem von Russland angegriffenen Land in diesem Jahr Hilfen im Wert von 20 bis 40 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Dafür sollen Mitgliedstaaten entsprechend ihrer Wirtschaftskraft Beiträge leisten. Um ein mögliches Veto von einzelnen Regierungen zu verhindern, soll die Teilnahme freiwillig sein, hieß es. Vor allem Ungarn lehnt die Militärhilfen ab und bezeichnet sie als sinnlos und kriegsverlängernd.

Eine politische Grundsatzentscheidung wird bei dem heutigen Treffen in Brüssel nicht erwartet. Dafür muss es nach Angaben von Diplomaten vermutlich noch Gespräche auf Ebene der Staats- und Regierungschefs geben. Diese kommen am Donnerstag zu ihrem Frühjahrsgipfeltreffen in der belgischen Hauptstadt zusammen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.