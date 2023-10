Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei der Eröffnung des informellen EU-Außenministerrates in Kiew (Friedemann Kohler/dpa)

Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borrell, erklärte, die EU bleibe bei der Unterstützung geeint. Er sehe nicht, dass irgendein Land sein Engagement aufgebe. Als Ziel nannte Borrell, im kommenden Jahr fünf Milliarden Euro an Militärhilfe bereitzustellen, 40.000 ukrainische Soldaten auszubilden und gemeinsame Rüstungsfirmen aufzubauen.

Bundesaußenministerin Baerbock bekräftigte ihre Forderung nach einem zusätzlichen Schutz der ukrainischen Energieversorgung im kommenden Winter. Im ZDF appellierte sie an alle Partnerländer, die ukrainische Luftverteidigung zu unterstützen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich nach dem Treffen zuversichtlich in Bezug auf eine baldige Mitgliedschaft seines Landes in der EU. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er, alle wüssten, dass dies nur noch eine Frage der Zeit sei.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.