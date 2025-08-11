Ukraine-Krieg
EU-Außenminister stimmen sich ab

Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute in einer Videokonferenz ihre Position zur Zukunft der Ukraine abstimmen.

    Kaja Kallas, Außenbeauftragte der Europäischen Union und ehemalige Premierministerin der Republik Estland, spricht vor einem Treffen im Rahmen der Konferenz der Gruppe Weimar+ zum Krieg in der Ukraine.
    Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kaja Kallas, stimmt mit den Außenminstern der EU-Staaten die Position zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putin ab. (Michael Kappeler/dpa)
    Die Sondersitzung wurde von der Außenbeauftragten Kallas einberufen, um über die nächsten Schritte der EU-Staaten zu beraten. Im Vorfeld erklärte sie, Europas Kerninteressen stünden auf dem Spiel, es gehe um die Sicherheit der Ukraine und des ganzen Kontinents. Kallas betonte, Moskaus Aggression dürfe nicht belohnt werden, die russisch besetzten Gebiete gehörten zur Ukraine. Sie appellierte in diesem Zusammenhang an die USA, Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu zwingen.
    Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.