Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kaja Kallas, stimmt mit den Außenminstern der EU-Staaten die Position zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putin ab. (Michael Kappeler/dpa)

Die Sondersitzung wurde von der Außenbeauftragten Kallas einberufen, um über die nächsten Schritte der EU-Staaten zu beraten. Im Vorfeld erklärte sie, Europas Kerninteressen stünden auf dem Spiel, es gehe um die Sicherheit der Ukraine und des ganzen Kontinents. Kallas betonte, Moskaus Aggression dürfe nicht belohnt werden, die russisch besetzten Gebiete gehörten zur Ukraine. Sie appellierte in diesem Zusammenhang an die USA, Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu zwingen.

